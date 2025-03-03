Президент Финляндии: перепалка Зеленского и Трампа похожа на ссору мужа и жены

Президент Финляндии Александр Стубб сравнил перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа с ссорой в браке. Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg, пишет РИА новости.

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"Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше", - сказал Стубб.

По его словам, иногда дипломатия не работает, в таких ситуациях нужно вести себя по-фински - взять паузу. Нужно заставить лидеров двух стран пообщаться еще раз и добиться сделки по редкоземельным ресурсам.

"Думаю, это станет переломным моментом для более серьезной сделки по прекращению огня, а затем и для мирных переговоров", — добавил политик.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" украинского президента после конфликта: американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам отменили, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал главу киевского режима Владимира Зелинского восстановить отношения. Рютте назвал ссору прискорбной.