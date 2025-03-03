В Пермском медицинском университете скончался доцент

В Пермском государственном медицинском университете имени академика Е. А. Вагнера скончался доцент кафедры факультетской хирургии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе государственной инспекции труда.

Работодатель известил Инспекцию о том, что утром 3 марта в кабинете административного корпуса работник в ходе беседы потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи после проведения необходимых мероприятий по реанимации констатировала смерть работника 1971 г.р.

"В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин происшествия. В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы с причинами смерти работника. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера", - говорится в сообщении.

По данным "Ъ", скончавшимся в Пермском медуниверситете оказался Сергей Денисов. Денисов являлся кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры факультетской хирургии № 2 с курсом гематологии и трансфузиологии. Университет в ближайшее время разместит у себя некролог.