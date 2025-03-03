03 Марта 2025
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Общество Свердловская область Санкт-Петербург
Фото: Виталий Коликов

«ОТКРЫТЫЙ МИР. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» стало культурным событием Санкт-Петербурга

Вторую неделю в музее Фаберже в Санкт-Петербурге посетители могут увидеть уникальную выставку «ОТКРЫТЫЙ МИР. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона».

Этот культурный проект собрал в одном месте произведения из многих музеев и частных коллекций Свердловской области, которые относятся ко второй половине XX - началу XXI веков. Центральную часть экспозиции занимают произведения из фондов Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ - более 40 экспонатов.

(2025)|Фото: Виталий Коликов

(2025)|Фото: Виталий Коликов

Заведующая сектором русского искусства ЕМИИ Тамара Галеева оценивает выставку как первое масштабное представление искусства авторов уральского региона на федеральном уровне за последние десятилетия.

(2025)|Фото: Виталий Коликов

(2025)|Фото: Виталий Коликов

«Проект важен тем, что он представляет из себя успешный опыт объединения усилий государственных музейных институций, частных коллекционеров и художников. Кроме того, впервые собрана крайне своеобразная коллекция произведений, дающая обзор развития искусства на Урале с 1960-х годов до наших дней: разные имена, направления, темы, технологии», — рассказала Тамара Галеева.

Специалисты-искусствоведы считают, что организаторам удалось в одном пространстве выявить и показать наиболее значимые линии развития современного искусства Екатеринбурга и Нижнего Тагила. При этом не менее важно, что качество организации подачи, высокая экспозиционная культура придали выставке зрелищность и привлекательность для посетителей.

(2025)|Фото: Виталий Коликов

(2025)|Фото: Виталий Коликов

В музейном пространстве тагильская живописная школа представлена произведениями из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Как известно, для нее характерны брутальная красота и тяга к поискам новых, иногда необычных художественных форм. Также на выставке можно увидеть работы авторов из закрытого города Заречного, где в 1990-е зародилась арт-группа «Атомная провинция»,творившая в области станковой графики и живописи, перформанса и видеоарта. Безусловный интерес посетителей прикован и к произведениям из фондов Ирбитского государственного музея изобразительных искусств, где хранится самая крупная в России коллекция уральской графики.

В целом экспозиция выставки «ОТКРЫТЫЙ МИР. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» состоит из более, чем 120 живописных, графических и скульптурных произведений, дополненных камнерезными изделиями из музеев и частных коллекций Урала.

(2025)|Фото: Виталий Коликов

Напомним - уникальный проект был реализован культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже при поддержке ГК «КОРТРОС», Аэропорта «Кольцово» и компании «Т Плюс».

Посетить выставку все желающие смогут до 16 марта.

Теги: емии, музей фаберже, выставка, современное искусство екатеринбурга и уральского региона


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