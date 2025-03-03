«ОТКРЫТЫЙ МИР. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» стало культурным событием Санкт-Петербурга

Вторую неделю в музее Фаберже в Санкт-Петербурге посетители могут увидеть уникальную выставку «ОТКРЫТЫЙ МИР. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона».

Этот культурный проект собрал в одном месте произведения из многих музеев и частных коллекций Свердловской области, которые относятся ко второй половине XX - началу XXI веков. Центральную часть экспозиции занимают произведения из фондов Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ - более 40 экспонатов.

Заведующая сектором русского искусства ЕМИИ Тамара Галеева оценивает выставку как первое масштабное представление искусства авторов уральского региона на федеральном уровне за последние десятилетия.

«Проект важен тем, что он представляет из себя успешный опыт объединения усилий государственных музейных институций, частных коллекционеров и художников. Кроме того, впервые собрана крайне своеобразная коллекция произведений, дающая обзор развития искусства на Урале с 1960-х годов до наших дней: разные имена, направления, темы, технологии», — рассказала Тамара Галеева.

Специалисты-искусствоведы считают, что организаторам удалось в одном пространстве выявить и показать наиболее значимые линии развития современного искусства Екатеринбурга и Нижнего Тагила. При этом не менее важно, что качество организации подачи, высокая экспозиционная культура придали выставке зрелищность и привлекательность для посетителей.

В музейном пространстве тагильская живописная школа представлена произведениями из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Как известно, для нее характерны брутальная красота и тяга к поискам новых, иногда необычных художественных форм. Также на выставке можно увидеть работы авторов из закрытого города Заречного, где в 1990-е зародилась арт-группа «Атомная провинция»,творившая в области станковой графики и живописи, перформанса и видеоарта. Безусловный интерес посетителей прикован и к произведениям из фондов Ирбитского государственного музея изобразительных искусств, где хранится самая крупная в России коллекция уральской графики.

В целом экспозиция выставки «ОТКРЫТЫЙ МИР. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» состоит из более, чем 120 живописных, графических и скульптурных произведений, дополненных камнерезными изделиями из музеев и частных коллекций Урала.

Напомним - уникальный проект был реализован культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже при поддержке ГК «КОРТРОС», Аэропорта «Кольцово» и компании «Т Плюс».

Посетить выставку все желающие смогут до 16 марта.