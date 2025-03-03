Кабмин ФРГ заявил, что не имеет данных о переговорах по перезапуску "Северного потока"

Правительство Германии удивлено сообщениями о переговорах с участием США по перезапуску "Северного потока" и не располагает данными об этом. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент у "Северного потока" нет сертификации, поэтому он не может использоваться.

Ранее Bild сообщил, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неофициально приезжал в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток".

В феврале СМИ сообщили, что власти ФРГ задумались о вариантах использовании газопровода "Северный поток — 2". Так, якобы обсуждается возможность использовать участок газопровода для импорта водорода из Финляндии в Германию. Речь идет о Балтийском морском водородном трубопроводе, над которым работает группа компаний из Швеции, Финляндии и Дании. В консорциуме считают строительство нового трубопровода затратным и называют осмысленным использование инфраструктуры российского газопровода. К нему может быть подведена отдельная ветка из Финляндии, а далее газ шел бы по оставшемуся участку трубопровода в Германию. Также газопровод может быть использован по прямому назначению.