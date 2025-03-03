Один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу людей на западе Германии

Автомобиль наехал на толпу пешеходов на западе Германии. ЧП произошло в городе Мангейм. Об этом сообщило издание Mannheimer Morgen, пишет ТАСС. Пока известно об одном погибшем в результате наезда. О пострадавших не сообщается.

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Машина въехала в толпу в районе Парадеплатц. На месте сейчас работают спасательные службы. Полиция попросила жителей пока не ездить в центр города.

Первого января в США, в Новом Орлеане неизвестный совершил теракт: протаранил на джипе толпу людей, которые отмечали Новый год. После столкновения началась стрельба. Минимум 10 человек погибли и 30 пострадали. Подозреваемого задержали на месте.

20 января стало известно, что в Китае казнили водителя, который въехал в толпу людей. Казнь состоялась в присутствии сотрудников прокуратуры. Они проследили за тем, чтобы все было сделано в соответствии с законом. Приговор вынесли 27 декабря 2024 года. Суд постановил, что подсудимый "представляет угрозу общественной безопасности".