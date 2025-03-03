МЧС предупреждает свердловчан об утренней сирене 5 марта

Жителей Свердловской области предупреждают о сирене, которая прозвучит утром 5 марта (среда). Уральцев просят не паниковать - идет плановая проверка.

В 10.40 в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". В МЧС напоминают, что плановая проверка работоспособности систем оповещения проходит дважды в год, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций сигнал был своевременно доведен до всего населения.