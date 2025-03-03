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Экономика Республика Башкортостан
Фото: Накануне.RU

"Башкирская содовая компания" перестала быть стратегическим предприятием

Президент Владимир Путин исключил "Башкирскую содовую компанию" (АО "БСК") из списка стратегический предприятий.

Документ опубликован на портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания, то есть сегодня, 3 марта.

Напомним, в августе 2020 г. президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность уменьшения доли государства в "БСК". Он отметил, что нынешние владельцы явно не заинтересованы в развитии компании и, возможно, выводят деньги на офшорные счета на Кипре. До этого суд принял иск Генпрокуратуры, которая оспорила законность размывания доли государства в "Башкирской содовой компании".

Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров подал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину заявление, в котором обвинил должностных лиц, которые на тот момент были у власти в республике, в содействии незаконной приватизации. Ущерб, по мнению главы региона, превысил 34 млрд руб. В июне 2021 г. 50% акций "БСК" переданы администрации Башкортостана.

Теги: "Башкирская содовая компания", Владимир Путин, указ


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