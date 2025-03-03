03 Марта 2025
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Фото: Следственный комитет РФ

В Перми следователи возбудили дело из-за истязания ребенка, которого пытался утопить отчим

В Перми следователями СК России по факту истязания малолетнего возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что с марта 2024 года по 1 марта 2025 год мужчина 1993 года рождения, находясь в квартире, расположенной на территории Свердловского района города Перми, а также в иных местах, причинял физические и психические страдания своему 9-летнему пасынку, нанося систематически побои и высказывая оскорбления.

Мужчина был задержан, следователями готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту истязания ребенка в Пермском крае.

Напомним, мужчина хотел утопить пасынка в ванной после ссоры с его матерью. Ребенок мальчик с окровавленным лицом и в мокрой одежде обратился за помощью к людям на улице. Одна женщина начала вызывать экстренные службы, консьержка дома побежала за вещами, но тут из подъезда вышел пьяный отчим. Ребенка защитил сосед.

Теги: отчим, ребенок, побои, истязание


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Ранее 03.03.2025 08:43 Мск В Перми отчим избил ребенка и попытался его утопить "в воспитательных целях"

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