Экс-глава отдела Росавиации получил срок за взятки с пилотов

В Москве наказан замначальника управления комплексного развития территорий ГБУ "Автомобильные дороги", экс-начальник отдела Росавиации Максим Павлюк.

Павлюк получил восемь лет колонии строгого режима, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

ТАСС уточняет, что Павлюк состоял в преступной группе, систематически бравшей взятки с пилотов, у которых были проблемы с лётными документами или же с теми, которые не прошли вовремя переаттестацию надлежащим образом. За незаконное вознаграждение злоумышленники исправили недочёты в документах лётчиков.