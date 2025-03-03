Почти 2 млн россиян установили самозапрет на кредиты

За два дня сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались 1,7 млн человек. Об этом сообщает Минцифры в Telegram-канале.

Чаще всего подавали заявления из Москвы, Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области. Средний возраст заявителя — 53 года.

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на портале госуслуг с 1 марта. У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты.

Мера должна защитить граждан от мошенничества с использованием персональных данных — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии, когда мошенники вынуждают взять онлайн-займ.