03 Марта 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Новый президент Абхазии: отношения с Россией - одно из главных направлений работы властей

Бадра Гунба назвал одним из главных направлений работы отношения с Россией. Как пишут Известия, он отметил, что уровень взаимоотношений в последние годы снижался, были проблемы в энергетической отрасли, медицине, образовании.
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"Все разговоры, что Россия перестанет оказывать помощь — это неправда, несправедливо. Мы будем наращивать объем взаимоотношений, — сказал Гунба.

Как пишет Lenta.ru, новый президент Абхазии приступил к исполнению обязанностей до инаугурации.

Второго марта по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал вице-президент Бадра Гунба. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан.

"По результатам предварительного подсчета голосов кандидат в президенты Бадра Гунба набрал 54,73% голосов, его оппонент Адгур Ардзинба – 41,54%", - приводит слова Маршана "Интерфакс".

Глава ЦИК уточнил, что за Гунбу проголосовали 54 тысячи 954 человек, а за Ардзинбу – 41 тысяча 708 избирателей.

Парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании 19 ноября 2024 года. За его уход с поста на тайном голосовании проголосовали 28 депутатов, один высказался против.

До проведения досрочных выборов обязанности главы государства исполнял вице-президент Гунба.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике.

Теги: абхазия, гунба, президент, россия


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