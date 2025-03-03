Обучение в УрФУ для незнающих русского языка студентов станет на 40% дороже

Стоимость обучения в Уральском федеральном университете в новом учебном 2025/26 году значительно возрастет. В некоторых случаях размер оплаты увеличится на 10%, в других же сразу на 40%.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на вуз, первокурсники на очном обучении будут вынуждены платить на 10% больше прошлогодней стоимости. Для тех, кто выбрал заочную или очно-заочную форму, размер платы увеличится на 18%. Иностранцам повезло меньше: для них стоимость обучения стала на 25% выше. Если же иностранный студент не знает русского языка, ему и вовсе придется отдать на 40% больше, чем первокурснику в прошлом году.

Потратиться придется и семьям студентов 2-6 курсов. Из-за инфляции, оплата обучения вырастет на 4,5% и будет увеличиваться ежегодно аналогичным образом.

Скидки студентам также будут предоставлять. Согласно опубликованному на сайте УрФУ документу, после окончания подготовительного отделения в университете, бакалавр может претендовать на скидку в 20%. Магистранты тоже получат скидку в 15%, если сдадут вступительные испытания на 70 и более баллов.

Скидка в 20% также предоставляется первокурсникам, набравшим высокие баллы на ЕГЭ и сдавшим обе сессии без троек. Аналогичная мера поощрения, но только в 15%, применяется и к иностранным гражданам.