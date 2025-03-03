03 Марта 2025
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Фото: Накануне.ru

Россияне полюбили Чукотку

Чукотка стала лидером по росту турпотока в Арктическом регионе. Это следует из сообщения Министерства экономического развития, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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В 2024 году самый северный регион страны посетили 50 тысяч россиян – это в два раза больше, чем годом ранее. Отмечается, такого турпотока ожидали только к 2025-му году. Об этом говорил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Также наблюдается большое количество туристов в Мурманской области - 700 тысяч человек — плюс 18,4 процента по сравнению с 2023 годом. Также стали популярными Красноярский край и Якутия.

По данным Минэка, среди северных (не только арктических) регионов, чаще всего туристы посещали Вологодскую область и Карелию.

"Число турпоездок по России стабильно растет, в том числе и в регионах Русского Севера и Арктики. Только за 2024 год их посетили 3 млн человек – это на 7% больше, чем в 2023 году", – сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

В будущем планируется увеличивать количество туристов за счет развития инфраструктуры: открытия глэмпингов и модульных гостиниц на побережье Баренцева моря и Прионежья.

Как рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, за последние два года по национальному проекту "Туризм и гостеприимство" регионам в Арктической зоне направили более 570 млн рублей.

"Также поддержали по программе льготного кредитования проект горнолыжного курорта "Рай Из" на Полярном Урале, который станет мощной точкой притяжения как российских, так и иностранных гостей", – рассказал глава Минэкономразвития.

В январе сообщалось, что более 3 млн туристов отдохнули в России на новогодние праздники. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

По ее словам, одним из самых популярных направлений является Сибирь.

"В Краснодарском крае отдохнуло 18 млн туристов в 2024 году, в Анапе — 5 млн. Ну вот, наверное, эти цифры говорят о многом", — сказала Осипова.

Теги: чукотка, мурманск, турист, атор, чернышенко


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