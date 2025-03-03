Свердловский депутат не нашел виновных в том, что вдове бойца СВО задержали выплаты за погибшего мужа

На Среднем Урале многодетной вдове участника СВО задержали выплаты за погибшего на спецоперации мужа. Как выяснил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, в этом никто не виноват – так сложились обстоятельства.

О ситуации депутат рассказывал в середине февраля в своем Telegram-канале. В ноябре прошлого года к нему обратилась мать троих детей – вдова участника СВО по имени Владимир из Полевского. Боец погиб на спецоперации, его похоронили в начале июня на родной земле, а документы на получение выплат вдова подала в военкомат спустя три недели. Однако к концу ноября семья не получила ничего кроме пенсии по потере кормильца.

Иванов стал разбираться и направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. После проверки деньги свердловчанке частично выплатили. Однако, как сообщил сегодня депутат, женщина вновь пожаловалась ему на отсутствие выплат.

"Начал разбираться и оказалось, что в очередной задержке ничьей вины нет. У погибшего на СВО героя было пять наследников. Каждый из них должен был получить свою равную долю выплаты, уже были подготовлены соответствующие документы. Однако в это время умирает один из наследников, поэтому должностным лицам потребовалось дополнительное время на подготовку нового пакета документов с актуальным числом получателей. В общем, трагическое стечение обстоятельств, от которого никто не застрахован", - отметил Максим Иванов.

Он заверил, что лично проконтролирует, чтобы все положенные средства поступили на счет женщины.

Напомним, недавно Иванов рассказывал об участнике СВО из Свердловской области, который несколько месяцев не может получить региональную выплату из-за опечатки.