Хинштейн обвинил в саботаже руководство "Корпорации развития Курской области"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил новое руководство АО "Корпорация развития Курской области" в саботаже.

"Вижу реакцию жителей Железногорска после отказа Корпорации развития выполнять мое поручение по заморозке строительству ЖК — считаю это саботажем", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Вновь повторяю: строительство будет приостановлено. С руководством КРКО разберемся отдельно", - добавил он.

Ранее компания отказалась следовать введенному мораторию на продолжение комплексного развития территории (КРТ) и заморозке строительства жилищного комплекса в лесопарковой зоне Железногорского района.

В декабре 2024 года суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина. Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. Также меру пресечения в виде заключения под стражу тот же суд избрал в отношении гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.

Генпрокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей. По данным ведомства, эти деньги были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.