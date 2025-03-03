Блиновская получила пять лет

В Москве суд наказал "королеву марафонов" Елену Блиновскую. Решение принял Савёловский райсуд.

Блиновская наказана пятью годами колонии общего режима, со штрафом, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В феврале суд принял решение арестовать имущество "королевы марафонов". Оно расположено в трех регионах страны. Арестованы земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 млн руб.), земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн руб. и Lamborghini Urus.

Ранее "королева марафонов" признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. На уточняющий вопрос об отношении к обвинению в неправомерном обороте средств платежей, она заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.