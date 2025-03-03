В Сургуте продлят карантин для школьников до 10 марта

Школьники Сургута с первого по восьмой классы продолжат обучение в дистанционном формате до 10 марта включительно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута.

Решение принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета с целью предотвращения распространения вирусных инфекций среди учащихся, обеспечения здоровья детей и снижения рисков заражения в условиях повышенной заболеваемости.

Старшеклассники, которые готовятся к экзаменам, продолжат заниматься в очном режиме. Для безопасного образовательного процесса в школах созданы все условия.

Напомним, дистанционный формат обучения был введен 26 февраля для школьников с первого по восьмой классы.