Глава Австрии представил нового канцлера

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге нового канцлера – Кристиана Штокера.

Церемония состоялась сегодня, 3 марта.

Штокер родился 20 марта 1960 г. в Винер-Нойштадт. Окончил Венский университет, доктор юридических наук. После завершения учебы работал в районном и земельном суде в родном городе. С 1994 г. вёл адвокатскую практику, специализировался на семейном и корпоративном праве. Создал юридическую фирму SFS-Anwaelte. Женат, двое детей, пишет ТАСС.