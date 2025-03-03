03 Марта 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Позиция США по Украине резко изменилась после встречи с российскими чиновниками

Страны Евросоюза озадачились из-за изменения позиции США по Украине. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас связала это со встречей с российскими чиновниками , пишет Lenra.ru.
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"Мы вместе с США составили проект резолюции в поддержку Украины (...) Но когда они [американцы] встретились с россиянами, что-то произошло после этого, потому что поведение изменилось. Вопрос — что дальше?", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что Запад хочет работать вместе с трансатлантическими партнерами во имя принципов, за которые всегда выступали США. По ее словам, она надеется, что так будет и впредь.

Издание напоминает, что за принятие резолюции проголосовали десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Пять государств воздержались. Голосование в Совбезе прошло после заседания Генеральной Ассамблеи ООН, где проект США приняли с тремя поправками, а антироссийский проект Украины в соавторстве с европейскими странами — без поправок.

На Генассамблее Москва попросила к фразе "незамедлительно прекратить конфликт" добавить слова "в том числе путем устранения его коренных причин".

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Трамп проявляет здравый смысл, это является его основным лозунгом в украинском вопросе.

Сегодня представители Венгрии на встрече послов ЕС отклонили проект документа о предоставлении гарантий безопасности и военной помощи Украине. Об этом пишет Politico.

Как сообщалось, Венгрия против новых поставок оружия режиму Зеленского. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран ЕС на саммите в Лондоне решили продолжать военный конфликт на Украине вместо заключения мира. Это опасно и ошибочно.

Сегодня Дональд Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Украине на встрече с советниками по национальной безопасности.

Теги: сша, украина, каллас, евросоюз


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