Суд вынес приговор банде из Сысерти по делу об убийстве в букмекерской конторе

Свердловский областной суд поставил точку в деле о жестоком убийстве жителя Сысерти букмекерской конторе. На скамье подсудимых оказалась банда из семи человек - их отправят в колонию строгого режима.

Напомним, трагедия произошла в начале апреля 2023 года в Сысерти. У одного из осужденных по малозначительному поводу возник конфликт с мужчиной, свидетелями чего стали двое знакомых данного мужчины. Оскорбившийся решил убить как своего оппонента, так и двух очевидцев ссоры. Для этого он позвал еще нескольких человек. Обе стороны договорились о встрече в букмекерской конторе на улице Орджоникидзе, пообещав решить все мирным путем. Однако, прибыв в контору вечером 2 апреля, сообщники стали жестоко избивать находившихся там людей руками, ногами и подручными средствами, в числе которых были кий и бильярдные шары

В результате, 37-летний житель Сысерти скончался на месте. Еще трое его приятелей получили серьезные травмы. У погибшего остались жена и трое детей, младшему из которых пока еще нет и двух лет.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет до 14 лет, с ограничением свободы на срок от 1 года до 1,5 лет. Семеро осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. В отношении одного из осужденных принято решение об освобождении от наказания, он освобожден в зале судебного заседания.