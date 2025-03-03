Сменился директор РОСИЗО

Сменился директор музейно-выставочного центра РОСИЗО. Им назначен Иван Лыкошин. О назначении сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Она уточнила, что на предыдущем месте работы, в парке "Зарядье", с 2020 г. Лыкошин организовал различные крупные выставочные проекты. Последние пять лет он руководит большим проектом в области современного искусства — Московской Арт Премией. Является членом Союза писателей России и автором монографии об архитектуре Москвы.

"На новом посту Иван Лыкошин сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов. Желаю успехов", - пишет Любимова.