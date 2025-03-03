На Урал к 8 Марта привезли 12 тонн живых цветов из Китая

К празднику 8 Марта на Урал прибыла первая партия цветов из Китая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, оформлено 12 тонн живых цветов из КНР стоимостью почти 8 млн рублей. Основная доля импорта приходится на тюльпаны – 5,8 тонн. На втором месте идут розы – 3,5 тонны. А замыкают тройку лидеров хризантемы – 1,5 тонны и эустома – более тонны.

"Китай, как новичок в цветочной отрасли, появился на уральском рынке в прошлом году. Среди первых поставок были розы, хризантемы, гвоздики, лилии и гладиолусы. Отмечу, что партии были небольшие. Сейчас же КНР наращивает объемы импорта", - рассказал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Напомним, что в феврале на Урал к 8 Марта привезли почти 270 тонн импортных цветов