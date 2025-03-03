Экс-замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов этапирован в СИЗО Тюмени

Экс-замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов этапирован в СИЗО Тюмени. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают "ПиГ".

Обратно в Ханты-Мансийск Шипилова будут привозить на следственные действия: очные ставки, допросы.

Канал со ссылкой на свои источники сообщает, что Шипилов обжалует свое заключение в СИЗО. Его адвокат Грабовский подал апелляционную жалобу, чтобы добиться изменения меры пресечения своему подзащитному. Шипилов не будет лично присутствовать на заседании в окружном суде. Заседание пройдет по ВКС.

Ранее стало известно, что Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании". Речь идёт о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.