03 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Реестр хозяев опасных домашних животных могут создать в России

Реестр хозяев опасных домашних животных могут создать в России после введения соответствующего законопроекта. Его сейчас рассматривают в Госдуме, рассказал депутат Георгий Арапов от "Новых людей", сообщает SHOT
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Чтобы завести собаку "агрессивной" породы, сначала придется сдать экзамен по правилам выгула и воспитания. Если после этого "злую собаку" увидят на прогулке без поводка и намордника больше двух раз, владельцам могут пожизненно запретить заводить собак таких пород.

Также питомца смогут забрать в приют, если хозяин отпускает пса "в свободное гуляние". Владельцу придется платить за содержание животного.

Сейчас в списке опасных 12 пород и их метисы. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль-донг, питбульмастиф и северокавказская собака.

Список еще будут расширять.

25 февраля на пленарном заседании нижней палаты парламента председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи и другим профильным комитетам подготовить нормы для защиты детей от агрессивных животных. Он заявил, что "человек, ребенок — высшая ценность, не надо об этом забывать".

"За 2024 год 237 тысяч граждан покусали бездомные собаки. Я считаю, что цифра большая", — обратил внимание член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев. По его словам, нынешняя законодательная база не защищает граждан.

27 февраля стало известно, что хаски, которые напали на 9-летнего мальчика в Сочи и разорвали ему лицо, усыплены. Как сообщает "Комсомольская правда", хозяин собак находится под следствием и под подпиской о невыезде. Он признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).

Две собаки породы хаски принадлежали 48-летнему мужчине. Они были на привязи на его участке. В последнее время были плохие погодные условия, и он не мог приехать покормить питомцев почти две недели. Днем 26 февраля собаки сорвались с привязи, сделали подкоп под забором и напали на мальчика, который нес веник отцу, чтобы почистить машину от снега. Как сообщало издание "Блокнот Краснодара", потеряно много времени, и ребенок может остаться без лица.

Теги: собака, реестр, экзамен, порода


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