Алиханов: Готовы три образца самолета "Байкал"

Создание легкого самолета "Байкал" продолжается, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей РФ.

По его словам, на сегодняшний день изготовлено три образца.

"Также продолжается работа по созданию легкого самолета "Байкал" как раз для нужд Дальнего Востока, севера нашей страны. Изготовлено три образца", - цитирует министра ТАСС.

В конце февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал поддержать Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) с производством самолетов "Байкал" и "Ладога". Первые "Байкалы" должны были передать дальневосточной "Авроре" в 2024 году, однако выпуск был перенесен на 2026 год. В феврале появилась информация о том, что Минпромторг рассматривает варианты заморозки разработки самолета "Байкал" или передачи проекта из рук УЗГА к S7 Group. Причиной тому стал ряд "драматических ошибок", допущенных при проектировании и, как следствие, увеличение затрат и срока реализации почти на пять лет.