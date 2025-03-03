Politico: Венгрия отклонила проект ЕС о гарантиях безопасности Киеву

Представители Венгрии на встрече послов ЕС отклонили проект документа о предоставлении гарантий безопасности и военной помощи Украине. Об этом пишет Politico.

Как сообщалось, Венгрия против новых поставок оружия режиму Зеленского. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран ЕС на саммите в Лондоне решили продолжать военный конфликт на Украине вместо заключения мира. Это опасно и ошибочно. Ранее он, выступая на заседании правящей фракции "Фидес", рассказал, что в ЕС хотят, чтобы Венгрия выплачивала Киеву 500 миллионов евро в год, что недопустимо.

"На следующем саммите ЕС мы не скажем ничего, кроме того, что говорили до сих пор: членство Украины в ЕС нереально", — написал Орбан сегодня.

Присоединение Украины к ЕС нанесет непоправимый ущерб экономике Европы, уверен Орбан.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что в ЕС хотят выделить Украине 20 миллиардов евро за отказ от мирного соглашения.

