03 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге таксист-мигрант жестоко расправился со своим коллегой

В Екатеринбурге приезжий таксист расправился со своим коллегой. Поводом для разборок стал конфликт на дороге.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 1 марта. 24-летний гражданин одной из бывших союзных республик, работающий таксистом, ехал на своем авто по улице Краснофлотцев в столице Урала. У него произошел дорожный конфликт с другими водителем такси – мужчиной 1962 года рождения.

В результате более молодой таксист нанес своему оппоненту множественные удары, в том числе в область головы. От полученных травм мужчина скончался.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, преступление было раскрыто по "горячим следам".

"Жестокая расправа над водителем "Яндекс Такси" не останется безнаказанной. Сыщикам помогли выйти на след подозреваемого проанализированные съемки с камер уличного видеонаблюдения. За медицинской помощью потерпевший обратился сам, вызвав себе "скорую". Пострадавший был доставлен с улицы Краснофлотцев в ЦГБ-23 в реанимационное отделение. К большому сожалению, спасти врачам водителя не удалось – травмы, причиненные ему в ходе конфликта, оказались несовместимы с жизнью", - отметил полковник Горелых.

Таксисту-мигранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Кроме этого, у СК есть сведения, что иностранец находился в России нелегально. Поэтому решается вопрос о возбуждении еще одного дела – на этот раз по статье 293 УК РФ "Халатность". Сейчас проводится проверка.

Теги: мигрант, такси, конфликт, дело, Екатеринбург


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