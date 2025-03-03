Алиханов: Импортозамещённые МС-21 и SJ-100 полетят в первом полугодии

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о том, что первые полёты импротозамещнных самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с двигателями ПД-8 ожидают в первой половине года.

"После чего начнутся уже сертификационные летные испытания. Сейчас в производстве – 13 серийных самолетов МС-21, 9 планеров уже готовы к монтажу систем, ещё 4 находятся на этапе агрегатной сборки. По SJ-100 в разной степени готовности у нас находятся 20 серийных бортов, в том числе 10 уже в процессе окончательной сборки, монтажа оборудования и систем", - приводит ТАСС слова Алиханова, сказанные на заседании президиума совета законодателей России.

Ранее сообщалось, что производство самолета МС-21, которое должно было начаться в 2017-м, не начнется даже в 2024-м. Оно снова переносится. Это при том, что до 2030 г. только "Аэрофлоту" "Ростех" намеревается поставить сотню МС-21.