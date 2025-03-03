Стратегия образования должна быть педагогоцентричной, заявили в комитете ГД о образованию

Стратегия развития системы образования до 2040 года, которую сейчас разрабатывают, будет готова к осени. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

По его словам, главным вызовом является то, чтобы образование обеспечивало подготовку необходимых стране квалифицированных кадров: инженеров, медиков, педагогов, работников сельского хозяйства, айтишников. Сама стратегия должна ориентироваться на педагога.

"Стратегия должна быть педагогоцентричной. Самый главный человек в образовательном процессе - преподаватель. Вокруг него должен строиться весь процесс образования", - сказал Мажуга.

До настоящего времени система образования строилась фактически на базе детоцентричного подхода, когда в центр всего ставился ребенок.

Непонятно, высказал ли Мажуга свое мнение или общую позицию властей о педагогоцентричности системы. Уже несколько лет власти много говорят о повышении статуса и престижа профессии педагога, но пока что результатов нет, прежде всего в вопросе зарплаты учителей, которая крайне низка и намного ниже средней как по стране в целом, так и по отдельным регионам. А глава Минпроса Сергей Кравцов заявил, что учителя за свою зарплату должны работать на полторы ставки, для них это нормально.

Питерская учительница математики Диана Назирова пишет, что образ живого учителя в системе образования уже утрачен. Для администрации школы учитель - это человек, который не болеет и безотказно выходит на все замены, ЕГЭ, курсы и т.п. Он молча тянет всю нагрузку, которую на него взваливают. Для чиновников учитель - это человек, который безотказно участвует во всех мероприятиях, конкурсах, конференциях, активно внедряет все цифровые технологии. Для детей он должен быть добрым и ставить хорошие оценки. А для родителей это человек, который полностью отвечает за ребенка в школе, как нянька из детского сада, но более разносторонняя. Но все забыли, что результат работы учителя сильно отдален во времени и может быть виден только спустя годы, а иногда и десятилетия, по его ученикам.