Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) предлагает запретить в России продажу алкогольной продукции по воскресеньям. Соответствующий законопроект уже разработан, парламентарий разместил его в своем Telegram-канале.

В пояснительной записке говорится, что в России в последние годы наблюдается рост продажи алкогольной продукции. Свинцов отмечает, что в ряде регионов эту проблему уже начали решать путем ограничения продажи алкоголя, в том числе в Вологодской области и Бурятии.

Напомним, в Вологодской области торговлю алкоголем ограничат по будням двумя часами — с 12.00 до 14.00, в выходные и некоторые праздники (в частности, в новогодние) сохранится обычный режим торговли. В Минздраве заявили, что "концептуально" поддерживают инициативу российских регионов об ограничении продажи алкоголя.

Ранее с идеей запретить в России продажу алкоголя лицам младше 21 года выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Речь идет обо всех спиртных напитках, в том числе о пиве. Инициативу уже поддержали в Госдуме.