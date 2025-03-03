ТМК отчиталась за 2024 год, показав смешанные результаты

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила аудированные консолидированные результаты деятельности за 2024 год.

Согласно отчету компании, скорректированный показатель EBITDA упал на 29% к 2023 году и составил 92,4 млрд руб. Выручка упала на 4% и составила 255 млрд руб. Чистый убыток составил 26 млрд руб. против чистой прибыли в 13 млрд руб. годом ранее. Общий объем реализации трубной продукции по результатам указанного периода не изменился (+0,2% г/г) и составил 4 201 тыс. тонн.

"Высокий уровень процентных ставок в экономике, ограничения на добычу нефти в рамках ОПЕК+ и отсутствие крупных проектов прокладки магистральных газо- и нефтепроводов привели к снижению спроса и, как следствие, объемов реализации трубной продукции на внутреннем рынке", — комментирует отчет пресс-служба ТМК.

В компании также отмечают, что несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, ТМК удалось сохранить лидирующие позиции в ключевых сегментах, оптимизировать оборотный капитал и укрепить ликвидную позицию. В текущем году ТМК обещает сохранить фокус на укреплении собственных конкурентных преимуществ, повысить эффективность и устойчивость бизнеса.