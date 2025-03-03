В мэрии Екатеринбурга решили узнать у горожан, нужно ли полностью запретить электросамокаты

Администрация Екатеринбурга запустила опрос о необходимости новых ограничений для средств индивидуальной мобильности на улицах города. Речь может идти об их полном запрете.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в 2023 году появились правила дорожного движения для СИМ: электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и других. В 2024 году в Екатеринбурге было зарегистрировано 112 ДТП с участием самокатов, травмы в них получили 115 человек.

Для снижения количества аварий власти планируют увеличить число участков с ограничением скорости. Для этого уральцев просят ответить на вопрос: "Требуется ли введение дополнительных ограничений при использовании СИМ в Екатеринбурге?". На выбор предложено несколько вариантов, в том числе полный запрет на использование СИМ. Из них нужно выбрать один на свое усмотрение.

Поделиться мнением можно на сайте Госуслуг. Высказать его горожане смогут до 9 марта.

Напомним, недавно в Екатеринбурге с самокатчика взыскали 500 тысяч рублей в пользу сбитой им пенсионерки. Ранее глава уральской столицы Алексей Орлов признавал, что культура пользования электросамокатами в городе находится на низком уровне.