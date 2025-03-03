Стармер: Россия не должна диктовать условия мира

У Москвы не получится диктовать свои условия мира на Украине. Так заявил британский премьер-министр Кир Стармер после встречи европейских союзников Киева, пишет Lenta.ru. Она прошла без участия США в Великобритании с участием Владимира Зеленского.

При этом премьер-министр не исключил участия России в соглашении.

"Участвовать Россия, конечно, должна, но мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению, иначе мы вообще не добьемся никакого прогресса", - сказал Стармер.

Он добавил, что большую роль в урегулировании конфликта играет Европа. Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию. Он утончил, что Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Киевом над планом прекращения боевых действий, а затем обсудят его с США.

Как сообщает агентство Bloomberg, скоро Дональду Трампу представят проект "Европа-плюс". Британия и Франция расскажут о том, что группа стран будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности, в том числе Канада.

В России идеи европейских лидеров о введении миротворческого контингента на Украину назвали наглостью. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что это прямой путь к продолжению боевых действий.

Сегодня Дональд Трамп встретится с советниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины, сообщает New York Times. Газета ссылается на чиновника из администрации Трампа. По его словам, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, согласованной при предыдущей администрации США.

Ранее стало известно, что страны Европы не могут прийти к единому мнению в вопросе выделения дополнительных средств на поддержку Киева.