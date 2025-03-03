В Прикамье из скважины месторождения похитили не менее семи тонн нефти

В Пермском крае полицейские выявили хищение нефти прямо из скважины месторождения крупной нефтяной компании. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает корреспондент Накануне.RU.

Предварительно установлено, что злоумышленники похитили не менее семи тонн нефтесодержащей жидкости. Обвиняемые действовали по четкой схеме. Похищенное сырье было перевезено на базу хранения. Фигуранты планировали его переработку и последующую реализацию.

Полицейскими проведены обыски на базе хранения и по местам жительства фигурантов. В результате изъяты документы, средства связи и транспорт, имеющие доказательственное значение. Силовую поддержку оперативникам оказывали сотрудники Росгвардии.

Следователем Главного следственного управления краевого МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работа по установлению всех участников и эпизодов противоправной деятельности продолжается.