В АТОР опровергли сообщения о массовых заражениях россиян лихорадкой денге во Вьетнаме

Туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских туристов во Вьетнаме. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что на сайте минздрава Вьетнама с начала 2025 года нет предупреждений о росте числа заболеваний лихорадкой денге.

Ранее SHOT сообщил, что резкий рост числа случаев заболевания лихорадкой денге наблюдается в Таиланде. Заражены, в том числе, российские туристы. По информации телеграм-канала, об опасном заболевании также предупреждают власти Вьетнама. При этом там пока массовых случаев заболевания среди туристов не зафиксировано. Но власти страны выпустили экстренное предупреждение о росте числа случаев.