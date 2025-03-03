Жительница Новоуральска взыскала с "Детского мира" более полумиллиона рублей

Молодая мать из Первоуральска смогла отсудить у "Детского мира" более полумиллиона рублей за полученную в магазине травму. Подробнее об этой истории рассказали в пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент с Ольгой произошел в марте 2023 года, когда она с родственниками посетила магазин в ТЦ "Комсомолец". В отделе с велосипедами женщина запнулась за паллету, находившуюся в проходе, упала и ударилась ногой. Родственники подняли ее, усадили на пуф в магазине, после чего супруг отвез жену в травмпункт. Там врачи диагностировали Ольге повреждение связок коленного сустава и перелом большеберцовой кости.

Женщина долгое время проходила лечение, а работа коленного сустава до сих пор не восстановлена. Осложнялась ситуация наличием у Ольги ребенка, которому на момент травмы было чуть больше года. Из-за трудностей с передвижением, свердловчанка не могла гулять вместе с сыном, носить его на руках или участвовать с ним в подвижных играх.

В сентябре того же года Ольга обратилась с претензией к ООО "Детский мир", с просьбой возместить расходы на лечение и моральный вред в сумме 3 млн 83 тыс. 588 рублей, однако была проигнорирована.

Тогда Ольга подала в иск в суд к ООО "Детский мир", СПАО "Ингосстрах", ООО "Мегаполис" (арендодатель) и ООО УК "Мегаполис" (субарендодатель). С самого магазина она просила взыскать: возмещения материального ущерба (83 тыс. 588 рублей), компенсацию морального вреда (3 млн рублей) и штраф в соответствии с законом о защите прав потребителей (1 млн 541 тыс. 794 рублей). С ООО "Мегаполис" и ООО УК "Мегаполис": компенсацию морального вреда по 500 тыс. рублей с каждого.

Первоуральский городской суд счел, что ответчиком по делу является только ООО "Детский мир". С него взыскали 400 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда, 12 тыс. 868 рублей в виде материального ущерба, а также 90 тыс. рублей штрафа. В остальной части исковых требований судом отказано.

Решение не устроило ответчика и тот обратился в Свердловский областной суд, заявив, что именно неосторожность Ольги привела к ее травме, а сумма компенсации слишком завышена. Несмотря на это, решение Первоуральского городского было суда оставлено без изменений.