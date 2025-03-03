За 5 лет в Томской области предстоит подготовить 164 тысячи специалистов и рабочих

"Сегодня на совещании с заместителями обсудили подготовку кадров для экономики и социальной сферы, возможности целевого обучения студентов. В этом году потребность Томской области в работниках превысит 25 тысяч человек. Сотрудники понадобятся на новых рабочих местах, которые мы создаём на производствах, а также на смену тем, кто выйдет на заслуженный отдых. При этом за пять лет нужно подготовить 164 тысячи специалистов и рабочих", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Глава региона отдельно отметил, что это очень непростая задача.

Действующий в области мощный образовательный комплекс - 6 государственных университетов, 34 техникума и колледжа (вместе с филиалами) - в состоянии подготовить кадры и закрыть потребности региона в кадрах. При этом для томских молодых людей имеются все возможности получить современное и востребованное образование.

Губернатор акцентировал внимание участников совещания на важности целевого обучения.

"Для организации целевого набора задействуем портал «Работа России». Уже с 1 мая наши предприятия и организации, готовые включиться в подготовку «целевиков», смогут публиковать здесь заявки на грядущий учебный год", - сказал Владимир Мазур.

Глава региона также обратил внимание представителей бизнеса, руководителей отраслевых департаментов областной администрации, глав городов и районов на важность организации работы по целевым договорам обучения.

"Если департамент здравоохранения уже запланировал включиться в работу и предусмотрел в бюджете средства на дополнительные стипендии «своим» будущим студентам-медикам, то в муниципалитетах пока нет 100%-й готовности. В то время как школьные учителя – самая дефицитная профессия на рынке труда, и решать вопрос нехватки педагогов нужно, в первую очередь, на местах", - подчеркнул губернатор.

В завершение совещания Владимир Мазур поручил заместителям активнее включаться в процесс профессиональной подготовки – через целевое обучение, инструменты национального проекта «Кадры», взаимодействие с вузами, колледжами и техникумами. Он подчеркнул, что предприятия, фермерские хозяйства, школы, больницы и другие учреждения должны быть укомплектованы профессионалами для выполнения заказов, предоставления услуг жителям региона.