Суд запросил данные о детях и родителях Блиновской и их активах

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской запросил информацию о ее близких родственниках (родителях, детях и других) и имеющемся у них имуществе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В частности, суд обязал МВД представить сведения о месте проживания четырех детей Блиновской, ФНС – о наличии у них банковских счетов, доходов, о возможном участии в юрлицах, Роскадастр – о недвижимом имуществе.

Аналогичные сведения суд запросил в отношении родителей Блиновской и ее мужа Алексея, ее брата, сестры мужа и мужа сестры мужа.

В феврале суд принял решение арестовать имущество "королевы марафонов". Оно расположено в трех регионах страны. Арестованы земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 млн руб.), земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн руб. и Lamborghini Urus.

Ранее "королева марафонов" признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. На уточняющий вопрос об отношении к обвинению в неправомерном обороте средств платежей, она заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.