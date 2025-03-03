03 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Дело о пытках в автомойке: на Урале арестовали обвиняемого в похищении юноши и девушки

В Каменске-Уральском суд отправил под арест фигуранта дела о похищении юноши и девушки, которых затем держали в автомойке, ставшей местом пыток.

Автомойка на Карла Маркса приобрела печальную известность после того, как в январе нынешнего года там пытали девушек. Когда история получила огласку, были задержаны трое жителей Каменска-Уральского в возрасте 16, 17 лет и 21 года. Им предъявили обвинение по целому ряду статей УК РФ и заключили под стражу.

В ходе расследования данного дела вскрылся новый эпизод: 2 декабря прошлого года 21-летний обвиняемый, а также 19-летний житель Каменска-Уральского похитили юношу и девушку. Их против воли забрали из квартиры и переместили в автомойку на Карла Маркса.

"В дальнейшем к потерпевшим было применено физическое насилие, а затем они были перемещены в одну из квартир, откуда отпущены днем 3 декабря 2024 года. Поводом для похищения подростков и применения к ним насилия, по версии следствия, стали возникшие у фигурантов к потерпевшим претензии имущественного характера", - рассказывали подробности в СК.

Было возбуждено новое уголовное дело по статье "Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних". Его объединят в одно производство с ранее возбужденным делом по прошлым эпизодам. 19-летнему соучастнику предъявили обвинение, а сегодня избрали меру пресечения.

Иван Петров, обвиняемый в похищении несовершеннолетних в Каменске-Уральском(2025)|Фото: Синарский районный суд г. Каменска-Уральского

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, обвиняемым по делу является Иван Петров. Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал 19-летнему фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Петров будет находиться под арестом до 1 мая 2025 года.

Как добавили в прокуратуре Свердловской области, молодой человек обвиняется в совершении тяжкого преступления. Он может воспрепятствовать расследованию, уничтожить или скрыть доказательства, оказать давление на потерпевших, склонить их к даче ложных показаний, скрыться от следствия и суда. Поэтому и было решено заключить его под стражу.

Иван Петров, обвиняемый в похищении несовершеннолетних в Каменске-Уральском(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В облсуде уточнили, что постановление об аресте пока не вступило в силу.

Теги: суд, автомойка, арест, прокуратура, похищение, Каменск-Уральский


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