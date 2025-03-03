03 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

На этот раз по праву: Мизулина сообщила о новом скандале со списыванием на олимпиаде

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила о новом скандале на олимпиаде. На этот раз стало известно о списывании на региональном этапе Всероссийской олимпиады по праву.
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Ранее она заявила о списывании на олимпиаде по географии. На ситуацию обратило внимание Министерство просвещения РФ, которое организовало выборочную перепроверку работ и просмотр видеозаписей мероприятия. Сейчас же ей приходит много писем, в которых участники заявляют о массовом списывании, использовании микронаушников участниками, сливе заданий в Telegram и даже накрутке баллов.

"Ребята поделились примерами ресурсов, где можно заказать ответы на всероссийскую олимпиаду школьников. И не только. Обидно, что кто-то старается и учит предмет сам, а кто-то может так легко и просто получить помощь за деньги", - написала она.

Первым во всеуслышание о массовом списывании на олимпиадах заявил член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев. По его словам, это массовое явление, замалчивать которое больше нельзя - таких масштабов оно достигло. Участники через гаджеты сбрасывают задачи "решателям", те их быстро решают и отправляют назад. То есть олимпиады потеряли свой смысл и стали лазейкой для обхода ЕГЭ. Савватеев также говорит, что массово списывают и на ОГЭ.

Автор проекта Grand Exam - онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Арсений Филин пишет, что речь идет о целой индустрии. Так, к нему постоянно приходят рекламодатели с предложениями покупки олимпиад. Есть даже сайты, на которых предлагается поступление "под ключ" через победу на олимпиаде.

Что касается последних олимпиад, то Мизулина говорит, что призовые места на региональном этапе заняли участники, набравшие более 95 баллов. И это вызывает сомнения.

"Все понимают, что честно набрать баллы свыше 90 на региональном этапе невозможно или невероятно сложно", — написала она.

Накануне на сайте change.org появилась петиция. В ней говорится, что олимпиады стали частью целой индустрии подготовки и продажи "сливов", масштаб явления переходит все границы. И оно вовлекает в этот "бизнес" даже добросовестных школьников, иначе у них нет шансов победить на региональном этапе и выйти в финал. Все это замалчивается ответственными тренерами и другими лицами, непосредственно связанными с олимпиадами.

"Уже который год олимпиада по ПРАВУ становится символом полного БЕСПРАВИЯ", - отмечается в петиции.

В ней сопоставляются результаты этого года с прошлогодними. Наивысшие результаты резко подскочили. Утверждается, что на региональном этапе задания списывают порядка 95% сборной Москвы, а 100% прошедших либо списали региональный этап, либо имеют донакрученные баллы от тренеров сборной, либо то и другое одновременно. Кроме того, региональное жюри фактически самостоятельно определяет, кто пройдет, а кто не пройдет в финал. Участники ставятся в серьезную зависимость от тренеров сборной. Есть сведения, что по некоторым предметам для получения необходимого балла необходимо заключить договор с главным тренером на предоставление части гранта в случае прохода или просто дать взятку. Подозрения усиливаются тем, что результаты во многих регионах закрыты - неизвестны кто и сколько набрал.

Авторы петиции призывают Минпросвещения РФ провести выборочную перепроверку высокобалльных работ с баллами 85 и выше, опубликовать работы победителей и призеров в свободном доступе, чтобы любое третье лицо могло сравнить работу участника и критерии оценивания, и разместить всю информацию о результатах. Нужно запретить запретить одним и тем же людям входить в тренерский штаб сборной и одновременно в жюри и апелляционную комиссию.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в российских вузах увеличилось число абитуриентов-олимпиадников. Так, московский Физтех принял 3,5 тыс. победителей конкурсов, что на 40% больше, чем в 2023 году. А в РАНХиГС двукратный рост количества таких льготников.

Теги: мизулина, олимпиада


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