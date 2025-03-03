В Талицком районе буду судить отца, уронившего свою 2-месячную дочь во время ссоры

Талицкий районный суд рассмотрит дело местного жителя 2000 г.р., обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) своей 2-месячной дочери.

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, инцидент произошел 28 декабря 2024 года около 07.50 в квартире по ул. Первомайская в с. Горскино Талицкого района. По версии следствия, у родителей девочки произошла ссора, в ходе которой женщина подошла к супругу, пока у него на руках был ребенок, и ударила его по голове. Тот, желая успокоить супругу, встал и направился в ее сторону, перекладывая дочь на левую руку. Мужчина не смог удержать младенца и уронил его на деревянный пол вниз головой с высоты не менее 1 м.

Ребенку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, что расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело уже направлено в Талицкий районный суд для рассмотрения по существу.