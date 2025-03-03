03 Марта 2025
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Фото: Москомархитектура

Цирк в Москве - "восточную сказку Собянина" - построят на новом месте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что новый цирк, проект которого уже успели окрестить "восточной сказкой", построят на другой площадке. Ранее строительство планировалось на месте Большого цирка на проспекте Вернадского.
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"С учётом мнения москвичей и экспертов принял решение о строительстве современного здания цирка на новой площадке. Таким местом может стать Мнёвниковская пойма. Давайте вместе определим, каким будет новый Московский цирк. Впервые своё мнение могут высказать не только взрослые, но и самые важные зрители – дети", – написал Собянин в своём telegram-канале.

Ранее бурную дискуссию вызвал план реконструкции Большого цирка на проспекте Вернадского в Москве. Как выяснилось, в скором времени от символа советского архитектурного модернизма практически ничего не останется. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, между собой их соединят переходом. Вместимость зрительного зала увеличится с 3 до 5 тыс. мест".

Стиль нового цирка подчеркнуто "восточный". Одни увидели "восточную сказку" в золотой сосиске и шатре, другие схватились за сердце – настолько проект вульгарен и не вписывается в облик города.

Теги: Сергей Собянин, цирк, Москва


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