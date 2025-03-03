Оставлен без изменений приговор соратнику Шамиля Басаева

Военный суд оставил без изменений приговор члену банды Шамиля Басаева чеченцу Магомеду Алханову.

Это следует из определения суда, опубликованного в карточке на сайте инстанции. Речь идёт о 10 годах лишения свободы.

РБК напоминает, что уголовное дело против Алханова возбуждено в 2021 г. Его обвинили в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. По версии следствия, Алханов в 2000 г. участвовал в нападении на десантников во время Второй чеченской войны, которое совершили банды Басаева и Хаттаба. В сентябре 2024 г. Южный окружной военный суд признал Алханова виновным по всем статьям и приговорил к десяти годам колонии.