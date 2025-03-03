ФСБ: Нейтрализован террорист, готовивший теракт в московском метро

Нейтрализован террорист, готовивший теракты в подмосковной синагоге и московском метро, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, ликвидированный мужчина был гражданином РФ, уроженцем одной из стран центральной Азии. Он планировал совершить подрыв самодельных взрывных устройств "в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена". Для этого мужчина провел разведку и приобрел необходимые компоненты. После нападений он планировал выехать в Афганистан и вступить в террористическую организацию.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что деятельность восьми граждан России пресекли сотрудники ФСБ. Они по заданиям украинских спецслужб поджигали релейные шкафы и здания волонтерских организаций, а также планировали теракты в местах пребывания военных. Украинские кураторы искали их через объявления о "быстром заработке" в соцсетях и мессенджерах.