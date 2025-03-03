В Тюменской области стартует конкурс губернаторских грантов

В Тюменской области стартует конкурс губернаторских грантов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

К участию приглашаются некоммерческие организации. Подать заявку можно с 3 марта до 7 апреля.

Бюджет конкурса - более 107 000 000 рублей. Размер гранта: от 300 000 до 1 500 000 рублей. В 2025 году конкурс посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Представлено 12 направлений, в том числе "Поддержка и сопровождение участников боевых действий и их семей".

"В Тюменской области активно работает система государственных гарантий. Благодаря этой системе граждане могут получить адресную поддержку. И НКО — незаменимые партнеры органов власти. За четыре года работы 350 победителей получили более 257 миллионов в виде софинансирования из федерального и регионального бюджетов", - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Подать заявку можно до 7 апреля через сайт "Портал конкурсов Тюменской области".

Конкурс грантов среди некоммерческих организаций проводится с 2020 года. В Тюменской области работают более 2 000 НКО.

Ранее финансирование получили проекты "Семейный старт на НЕ зависимость", "Звезды героев", "Социальная и физкультурно-спортивная реабилитация для участников СВО".