Минимум десятки погибших: ВС РФ ударили по полигону ВСУ

1 марта ВС РФ ударили по полигону ВСУ в Днепропетровской области во время построения личного состава, в результате чего погибли десятки украинских боевиков, а еще больше были ранены. Об этом еще вечером того же дня сообщило Минбороны РФ, а вскоре начали вопить и на Украине.

Как сообщалось, расчетом ОТРК "Искандер-М" был нанесен удар по военному полигону Новомосковский у села Черкасское Днепропетровской области, где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара были уничтожены до 150 боевиков. Причем сообщения с украинской стороны это фактически подтверждают.

Экс-депутат Рады и известный нацист Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призывает Госбюро расследований Украины возбудить уголовное дело с наказанием виновных в этой халатности. Он говорит, что прилет снимал российский военный разведывательный дрон. То есть это еще и унижение ВСУ. По его словам, под удар попала 25-я отдельная десантная бригада десантно-штурмовых войск ВСУ. Он возмущен тем, что местный режим скрывает этот факт, в смехотворных официальных сводках говорится лишь о повреждении 5 военных палаток. На самом же деле десятки боевиков были разорваны на куски. Мосийсук назвал цифру 50 убитых.

Депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила, что удар по полигону ВСУ был нанесен во время построения личного состава, что является недопустимым фактом.

"Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построения делаются ежедневно. Никто не наказан, [главком ВСУ] Сырский остается на должности", - написала она, намекая на его вину.

Ранее Безуглая прямо называла Сырского военным преступником, который своим бездумным руководством губит украинских солдат.

Украинский блогер Анатолий Шарий пишет, что было "68 трупов за секунду у ВСУ, сто раненых, в том числе без рук и ног", но этого никто не сообщает, все украинские СМИ трубят о гениальности Зеленского.

Украинские военные паблики также пишут о гибели военных, о которых официально не сообщают. Так, один из военных каналов заявил, что "произошла большая трагедия, о которой все молчат".