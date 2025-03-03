Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Украине

Президент США Дональда Трампа 3 марта встретится с советниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины, сообщает New York Times.

Газета ссылается на чиновника из администрации Трампа. По его словам, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, согласованной при предыдущей администрации США.

Ранее стало известно, что страны Европы не могут прийти к единому мнению в вопросе выделения дополнительных средств на поддержку Киева. Против новой помощи Украине выступает глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который поддержал лидера США Дональда Трампа после его словесной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским.