Умер трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев

Умер трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Вскоре ему должно было исполниться 50.

Он скончался 2 марта. Причина не названа, однако сообщается, что спортсмен долго болел, не говоря никому об этом.

Сайтиев родился в Хасавюрте и был одним из шести детей (включая будущего олимпийского чемпиона Адама Сайтиева) у своих родителей. В 13 лет жизнь будущего чемпиона круто изменилась – в авиакатастрофе погиб отец. В 14 лет юноша выполнил норматив мастера спорта и переехал в интернат в Новокузнецке. Позже, учась в школе-интернате, он тренировался у легендарного тренера Дмитрия Миндиашвили. Под руководством Миндиашвили он и начал своё восхождение – уже в 20 лет, в 1995 г., завоевал золото чемпионата мира в Атланте (США). Сайтиев – победитель Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 г. в весовой категории до 74 кг, пишет ТАСС.