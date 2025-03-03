Госохрана отказалась признать объектом культурного наследия легендарный ковочный пресс УЗТМ

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области отказало во включении в список ОКН ковочного пресса УЗТМ на Уралмаше.

"Отказать во включении объекта "Ковочный пресс УЗТМ усилием 10000 тонн", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, кузнечно-прессовый цех УЗТМ (ПАО "Уралмашзавод"), обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте управления.

Документ от 20 февраля 2025 года подписал начальник свердловского управления госохраны памятников Евгений Рябинин.

За включение объекта в перечень ОКН выступали общественники, заявлявшие, что без уникальной конструкции не было бы индустриализации 1930-х и победы в 1945-ом. В годы Великой Отечественной это был мощнейший пресс СССР, он ковал башни для танков и детали для артиллерии и военных самолетов.

"Мемориальная и социальная ценность пресса связана со строителями, инженерами, рабочими УЗТМ, их героическим трудом и новаторскими методами", – отмечали в ВООПИК.

В 2023 году Управление госохраны дало разрешение на снос части цеха, из-за чего пресс до сих пор стоит под открытым небом. После отказа о включении его в перечень ОКН, вскоре встанет вопрос и о сносе самого пресса. На месте бывшей промзоны завода УЗТМ в Екатеринбурге ожидается строительство жилого квартала, а на месте кузнечно-прессового цеха УЗТМ планируется открыть "общественное пространство".