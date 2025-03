Помощники Трампа требуют отставку Зеленского как часть любой сделки с Украиной

Несколько помощников американского президента настаивают на отставке Владимира Зеленского как части любой сделки с Украиной. Об этом пишет издание Bloomberg. По данным источника агентства, Дональд Трамп придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации.

В то же время Европа разрабатывает "план спасения Зеленского". После ссоры в Овальном кабинете лидера США, европейские лидеры провели встречи, на которых вырабатывают дальнейший план действий, в том числе, по укреплению собственной обороны.

Британский премьер-министр Кир Стармер назвал объединение европейских политиков "коалицией желающих", которые хотят убедить Киев в достижении мира.

28 февраля, отказавшись от переводчика, Зеленский опозорился в Белом доме, употребив не то слово. Когда один из журналистов спросил его, есть ли у него хоть один костюм (Do you own a suite?), Зеленский ответил, что да, у него есть костюм, причем даже лучше, чем у журналиста, но он наденет его после "окончания конфликта". Однако он использовал слово costume, что в американском словоупотреблении означает либо карнавальный наряд, либо купальник.

Поведение Зеленского в Белом доме было унизительным и позорным для Украины, заявил бывший активист украинского "автомайдана" телеведующий и блогер Сергей Поярков. Ориентируясь на Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Поярков резко раскритиковал Зеленского. Он считает, что тот просто подставил Украину и оскорбил каждого ее жителя.